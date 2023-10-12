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В США оценили способность российских войск взять Харьков под свой контроль

Полковник Макгрегор: военные России могут освободить Харьков за несколько дней

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ могут взять горд Харьков под свой контроль в течение всего нескольких дней. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, в настоящее время главный вопрос заключается в дальнейших планах российской армии. Он отметил, что сейчас остается только догадываться, почему Москва до сих пор не отдала своим войскам приказ занять Харьков. При этом в случае необходимости бойцы ВС РФ смогут успешно завершить соответствующую операцию, указал экс-советник Пентагона.

«Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии «искусственного жизнеобеспечения». Армия страны практически всю свою технику получает от США. Более того, американское руководство платит украинским бюрократам и военнослужащим, рассказал эксперт.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что одно из подразделений иностранных наемников ВСУ покинуло Харьков.

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