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Названа причина прекращения частых атак украинских дронов на Москву

Полковник Кнутов связал прекращение атак БПЛА на Москву с реорганизацией сил ПВО

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Shutterstock

Число атак украинских беспилотников на Москву и область значительно сократилось в последнее время, что может быть связано с реорганизацией местной системы противовоздушной обороны (ПВО). На это в комментарии для «Ленты.ру» обратил внимание полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам собеседника издания, в рамках реорганизации специалисты более грамотно разместили средства защиты на дальних подступах к столице РФ. Также он отметил, что появлялись сведения об использовании вертолетов «Ночной охотник» для наблюдения за ситуацией в воздухе днем и ночью.

«Все это в сумме позволяет оперативно перехватывать беспилотники», — уточнил эксперт.

В то же время он не исключил, что сейчас Киев накапливает силы для массированной атаки на Москву. Тем не менее, по словам полковника в отставке, подобный удар не должен застать российские системы ПВО врасплох.

Кнутов подчеркнул, что с военной точки зрения проведение такой операции будет бессмысленно. Однако провокация все равно возможна, так как после провала контрнаступления Украине нужен резонанс в политической сфере, резюмировал собеседник издания.

Ранее в небе над подмосковным городом Истра был ликвидирован беспилотник с 10 кг взрывчатки на борту.

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