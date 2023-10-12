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Израиль не собирается вести войну с Ираном

Посол в РФ Цви: Израиль не собирается вести войну с Ираном

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Amir Cohen/Reuters

Израиль не намерен вести войну с Ираном, заявил посол страны в России Александр Бен Цви в ходе брифинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся начинать войну против Ирана», — отметил посол.

До этого Цви заявлял, что если Москва сможет повлиять на палестинское движение ХАМАС, то это сыграет позитивную роль в урегулировании обострившегося палестино-израильского конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления с правительственным заявлением в бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке заявлял, что атака ХАМАС на Израиль была бы невозможна без поддержки, оказанной организации в последние годы Ираном.

Газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки писала, что Иран не знал о готовящемся нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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