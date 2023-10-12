У российских танков появилась дополнительная защита

У российских танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появится специализированная защита от беспилотников, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) в своем Telegram-канале.

Сообщается, что инженеры УВЗ разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней танка. До этого российские военные делали подобные навесы самостоятельно, используя подручные материалы.

«Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М «Прорыв», а также Т-72Б3М с дополнительной защитой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что заводской навес не имеет элементов динамической защиты, но он обеспечивает эффективную защиту от кумулятивной струи боеприпасов.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли от наступления к обороне на Времевском направлении на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.