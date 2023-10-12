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В НАТО заявили, что страны — члены альянса не оставят Израиль

Столтенберг: министры обороны НАТО объявили, что Израиль не будет в одиночестве

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Lisi Niesner/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО в Брюсселе заслушали брифинг главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта по видеосвязи и объявили, что Израиль «не оставят в одиночестве», передает ТАСС.

«Израиль не останется в одиночестве, несколько стран — членов НАТО уже оказывают ему поддержку», — сказал он.

11 октября Йенс Столтенберг заявлял, что усиление присутствия США необходимо для того, чтобы страны, которые «враждебно» настроены к Израилю не использовали ситуацию в свою пользу.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия надеется, что после прекращения огня Палестина и Израиль вернутся к выполнению резолюций ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в организации одобрены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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