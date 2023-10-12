Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

Бойцы группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что российские военные уничтожили две лодки и 11 солдат Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в районе Антоновского моста ВС РФ ликвидировали автомобиль подвоза боеприпасов противника, уничтожены пять украинских военнослужащих. У населенного пункта Зимовник разрушен склад боеприпасов ВСУ.
10 октября Минобороны РФ российские военнослужащие уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.
По информации российского оборонного ведомства, российские силы нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и полка нацгвардии Украины.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.