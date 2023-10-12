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ВСУ покинули несколько опорных пунктов на Купянском направлении

Марочко сообщил, что ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении

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Reuters

Вооруженные силы Украины покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил в интервью РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, большая часть украинских подразделений утратила боеспособность. Часть из таких подразделений срочно приняла необученный личный состав.

Также Марочко заявлял, что одно из подразделений иностранных наемников покинуло Харьков на Украине.

Накануне подполковник сообщал, что северо-западнее населенного пункта Купянск украинские военные, используя три штурмовые группы, численностью до взвода в каждой, попытались прорвать российскую линию обороны и отрезать от снабжения передовые подразделения, однако их замысел был своевременно предугадан.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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