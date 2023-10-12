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Израильские ВВС объявили о ликвидации высокопоставленного оперативника ХАМАС

ВВС Израиля объявили о ликвидации высокопоставленного оперативника ХАМАС Шамлу

В ночь на 12 октября Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали высокопоставленного офицера радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских ВВС.

Отмечается, что удар был нанесен по командосу террористической организации ХАМАС, известной как «Нахаба». Были атакованы оперативные штабы, которые использовались боевиками при нападении на израильское поселение Отафа в минувшие выходные.

По данным ВВС Израиля, силы «Нахаба» занимаются тем, что проводят засады, рейды, диверсионные операции, снайперские стрельбы, проникают в туннели. Эти боевики были одними из тех, кто напал на Израиль 7 октября.

Кроме того, самолет ВВС Израиля ударил по Мухаммаду Абу Шамлу — старшему оперативнику военно-морского формирования ХАМАС в бригаде «Рафах». Известно, что дом Абу Шамлы также использовался для хранения военно-морского оружия, предназначенного для проведения террористических операций против Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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