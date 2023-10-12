В центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги зазвучали в центральной части Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В центре Израиля прозвучали сирены», — пишет пресс-служба ЦАХАЛ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Израильская военная авиация атаковала объекты боевиков в Ливане.