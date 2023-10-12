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На Украине признались в сложностях при ведении боевых действий

Глава ГУР МО Украины Буданов признал, что ВСУ выбились из графика наступления

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что Вооруженные силы страны в своих планах ведения боевых действий «выбились из графика». Его слова приводит издание «Украинская правда».

Буданов подчеркнул, что украинские войска не отстают, а выбились из графика. По его словам, «не все пошло кувырком».

При этом подробности глава управления не стал сообщать.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США только что объявили о выделении Украине еще $200 млн и будут продолжать помогать Киеву столько, сколько смогут. Однако, подчеркнул чиновник, американская помощь не будет бесконечной.

Генерал Вооруженных сил Соединенных Штатов Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать свои попытки контрнаступления в зимние месяцы, несмотря на все трудности, которые могут возникнуть, а американская сторона окажет им всяческую поддержку.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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