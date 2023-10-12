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Вопрос о встрече премьера Израиля и лидера Палестины пока не стоит

Посол Бен Цви: встреча премьера Израиля и лидера Палестины пока не планируется

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Global Look Press

Вопрос организации встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса пока не рассматривали. Об этом заявил РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По словам посла, во встрече пока нет смысла, ведь нет четких планов, с кем и о чем договариваться. Говоря о Махмуде Аббасе, Бен Цви отметил, что «он что-то и кого-то контролирует, но явно не ХАМАС». Поэтому договоренности с главой Палестины не означают, что им последуют боевики.

В последний раз Аббас и Нетаньяху встречались в 2010 году, когда Израиль и Палестина в очередной раз пытались договориться об урегулировании конфликта. В конце 2015 года лидеры стран даже обменялись рукопожатием во время климатической конференции в Париже. Но Нетаньяху потом пояснил, что он просто следовал дипломатическому протоколу.

Позже Россия предлагала Израилю и Аббасу встретиться уже на московской площадке. В 2016 году оказалось, что и Аббас, и Нетаньяху рассматривали это предложение. Но в итоге встреча так и не состоялась.

Накануне палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Махмуд Аббас планирует созвониться по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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