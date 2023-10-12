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Подполковник сообщил об отъезде подразделения с иностранными наемниками из Харькова

Марочко: Харьков покинуло одно из подразделений иностранных наемников

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Evgeniy Maloletka/AP

Одно из подразделений иностранных наемников покинуло Харьков на Украине. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Накануне директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что против РФ на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. По его словам, почти 800 наемников из 35 стран были установлены российскими специальными службами.

Марочко сообщил, что подразделение с иностранными наемниками покинуло постоянное место дислокации, располагавшееся в одном из учебных заведений Харькова. Наемники полностью покинули свое месторасположение, забрав личные вещи и прочее имущество.

Подполковник утверждает, что иностранцы решили покинуть Украину.

Также накануне Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска поразили склад иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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