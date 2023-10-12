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В Минобороны сообщили об улучшении тактического положения на Южно-Донецком направлении

МО: бойцы «Востока» улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов, передает «Интерфакс».

Как рассказал Чехов, положение бойцов группировки улучшено в районах Новомихайловки и Червоного, где в ходе боев украинские войска понесли потери в живой силе.

По его словам, военные РФ заняли один опорный пункт, вскрыли и уничтожили две разведгруппы ВСУ северо-западнее Шевченко, а также сорвали три попытки ротации подразделений украинских войск в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Он также сообщил об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также буксируемой гаубицы М777 в Катериновке, гаубицы «Мста-Б» в Новодаровке, САУ «Гвоздика» и буксируемой гаубицы FH70 в Темировке.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар и Водяное.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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