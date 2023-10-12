Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль сообщил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Объекты ХАМАС в сектора Газа подверглись массированной израильской атаке

Израильская армия подвергла массированной атаке объекты палестинского движения ХАМАС, расположенные в Газе. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

По информации, предоставленной военным ведомством, израильская армия наносит масштабный удар по объектам в секторе Газа, принадлежащим организации ХАМАС.

В свою очередь, панарабский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что израильские самолеты нанесли большое число ударов по населенным пунктам сектора Газа. Атакам ВВС Израиля подверглись 450 наземных целей в городах Газа, Джебалия и Хан-Юнис.

В результате этих ударов пострадало значительное количество палестинцев.

Ранее израильская армия опубликовала видеозаписи ракетных ударов, нанесенных по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне.

До этого сообщалось, что Египет не намерен открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий