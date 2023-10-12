Израиль сообщил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия подвергла массированной атаке объекты палестинского движения ХАМАС, расположенные в Газе. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

По информации, предоставленной военным ведомством, израильская армия наносит масштабный удар по объектам в секторе Газа, принадлежащим организации ХАМАС.

В свою очередь, панарабский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что израильские самолеты нанесли большое число ударов по населенным пунктам сектора Газа. Атакам ВВС Израиля подверглись 450 наземных целей в городах Газа, Джебалия и Хан-Юнис.

В результате этих ударов пострадало значительное количество палестинцев.

Ранее израильская армия опубликовала видеозаписи ракетных ударов, нанесенных по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне.

До этого сообщалось, что Египет не намерен открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.