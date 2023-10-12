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Израильская армия ликвидировала в секторе Газа одного из лидеров «Исламского джихада»*

В секторе Газа был ликвидирован один из лидеров «Исламского джихада»

Один из руководителей группировки «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) был ликвидирован в результате операции армии Израиля. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

По имеющийся информации, в расположенный в северной части сектора Газа дом одного из лидеров группировки Мусы Ясира попала израильская авиабомба.

Ранее сообщалось, что Египет не намерен открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

До этого министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа попросило в срочном порядке открыть коридор для доставки необходимой медицинской помощи в больницы анклава.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

*   организация запрещена в России
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