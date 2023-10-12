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Блинкен заявил, что США намерены сдержать любую возможную агрессию в отношении Израиля

Блинкен: США намерены сдержать любую возможную агрессию против Израиля

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Elizabeth Frantz/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля. Об этом, ссылаясь на беседу госсекретаря с журналистами перед его вылетом в Израиль, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, США «подтвердят мощный сигнал», который был подан президентом страны Джо Байденом любому государству или любой стороне, которая может попытаться воспользоваться нынешней ситуацией.

Блинкен отметил, что одна американская авианосная ударная группа уже находится в Средиземном море, чтобы ясно продемонстрировать намерение США сдерживать любого, кто задумывается о какой-либо то ни было дальнейшей агрессии против Израиля.

Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон уже начал оказывать экстренную военную помощь Израилю и не намерен на этом останавливаться. По его словам, запрошенная Израилем существенная военная помощь уже находится в пути.

Блинкен подчеркнул, что Белый дом готов к тому, что у Израиля появится потребность в дополнительной военной помощи и намерен сотрудничать в этом вопросе с конгрессом США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предупреждает Иран о том, что в ситуации вокруг Израиля ему необходимо быть осторожным.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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