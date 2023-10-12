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Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов

CNN: Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля

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Shutterstock

По информации телеканала CNN, Пентагон все больше выражает беспокойство относительно возможности растягивания своих убывающих запасов боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух отдельных конфликтах.

«В Пентагоне растет беспокойство о потенциальной необходимости распределения уменьшающихся запасов боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух различных войнах», — сообщает телеканал.

Отмечается, что в данный момент Украина и Израиль нуждаются в различных типах вооружения: Украина требует большого количества артиллерийских снарядов от США, в то время как Израиль просит точные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для своей системы противоракетной обороны «Железный купол».

Однако, как отмечает телеканал, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, армия страны будет иметь высокий спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие виды боеприпасов, в то время как запасы США и их союзников уже исчерпаны после 18 месяцев поддержки Украины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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