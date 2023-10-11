США пополнили запасы ракет-перехватчиков для израильских «Железных куполов»

В Белом доме сообщили, что США пополнили запасы ракет-перехватчиков для израильских систем ПРО «Железный купол», передает РИА Новости.

Несколькими днями ранее газета The Washington Post писала, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов этих ракет.

Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, эти противоракеты

США «держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля».

Дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни, добавил Кирби.

Накануне стало известно, что в конгресс США внесли законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО «Железный купол» на $2 млрд.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда силы движения ХАМАС нанесли по территории еврейского государства ракетные удары. В Израиле заявили, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.