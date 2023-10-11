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ХАМАС и «Исламский джихад»* запустили ракеты в Тель-Авив

ХАМАС и «Исламский джихад» заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива

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Ismail Zaydah/Reuters

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявили, что пустили ракеты в направлении Тель-Авива, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление военного крыла ХАМАС.

«Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на обстрелы мирных жителей», — говорится в заявлении.

Бригады «Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада») также сообщили, что выпустили ракетный залп в строну Тель-Авива.

До этого сообщалось, что ХАМАС запустил ракету по городу Хайфа на севере Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

*   организация запрещена в России
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