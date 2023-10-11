Генсек НАТО объяснил, для чего нужно усиление США на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия Соединенных Штатов необходимо для того, чтобы страны, которые «враждебно» настроены к Израилю не использовали ситуацию в свою пользу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, чтобы любые страны или организации, враждебные по отношению к Израилю, не пытались использовать ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем усиление военного присутствия США в регионе, что является сдерживающим фактором в этом конфликте», — сказал Столтенберг.

По его словам, помощь Израилю не отвлечет страны альянса от поддержки Украины, так как у членов НАТО есть возможности реагировать на несколько вызовов одновременно.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Он подчеркнул, что считает безопасность Украины безопасностью Запада, а ценности Киева — своими ценностями.

11 октября стало известно, что Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Бельгии. В Брюсселе состоится очередная встреча в формате «Рамштайн», а также ожидаются встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.