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Генсек НАТО объяснил, для чего нужно усиление США на Ближнем Востоке

Генсек НАТО: усиление США на Ближнем Востоке призвано «сдержать врагов» Израиля

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия Соединенных Штатов необходимо для того, чтобы страны, которые «враждебно» настроены к Израилю не использовали ситуацию в свою пользу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, чтобы любые страны или организации, враждебные по отношению к Израилю, не пытались использовать ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем усиление военного присутствия США в регионе, что является сдерживающим фактором в этом конфликте», — сказал Столтенберг.

По его словам, помощь Израилю не отвлечет страны альянса от поддержки Украины, так как у членов НАТО есть возможности реагировать на несколько вызовов одновременно.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Он подчеркнул, что считает безопасность Украины безопасностью Запада, а ценности Киева — своими ценностями.

11 октября стало известно, что Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Бельгии. В Брюсселе состоится очередная встреча в формате «Рамштайн», а также ожидаются встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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