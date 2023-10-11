Болгария и Германия передадут Украине военную помощь

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Болгария предоставит Украине компоненты для ЗРК С-300. Об этом он заявил по итогам заседания по поставкам оружия в Брюссель, передает ТАСС.

«Болгария передаст компоненты, чтобы помочь Украине укрепить ее системы противовоздушной обороны С-300», — сказал Остин.

Также глава Пентагона отметил, что от Германии Украине достанется система Patriot и ракеты, а также две системы ПВО IRIS-T и 10 танков Leopard.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат истребители-бомбардировщики F-16 не раньше весны 2024 года. Глава Пентагона отметил, что ранее представители американских властей уже делали прогнозы по поводу снабжения Киева данными истребителями. По их словам, для передачи ВСУ этих самолетов «потребуются месяцы».

Кроме того, в ходе пресс-конференции он рассказал о создании нескольких коалиций стран Запада по оказанию помощи киевским властям. В частности, США возглавят коалицию по развитию Воздушных сил Украины. Как сказал Остин, одним из основных направлений работы станет передача армии страны истребителей F-16.

Ранее в США анонсировали выделение нового пакета помощи Украине на сумму $200 млн.