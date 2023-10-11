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В Израиле не нашли следов БПЛА, направляющихся из Ливана

Армия Израиля не выявила следов беспилотников, летевших из Ливана

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на территории страны не выявлено ни одного случая падения беспилотников после сообщений о том, что со стороны Ливана пролетело несколько летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

«После сообщений о вторжении в воздушное пространство на израильской территории со стороны ливанской территории на данный момент крушений на израильской территории зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

При этом также сообщается, что пострадавших в результате действий Ливана нет.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что получила сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее были названы последствия возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.

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Война в Израиле
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