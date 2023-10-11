В Израиле не нашли следов БПЛА, направляющихся из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на территории страны не выявлено ни одного случая падения беспилотников после сообщений о том, что со стороны Ливана пролетело несколько летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

«После сообщений о вторжении в воздушное пространство на израильской территории со стороны ливанской территории на данный момент крушений на израильской территории зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

При этом также сообщается, что пострадавших в результате действий Ливана нет.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что получила сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее были названы последствия возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.