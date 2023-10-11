ВСУ продолжат контрнаступление зимой, несмотря на сложности

Генерал Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать свои попытки контрнаступления зимой, несмотря на все трудности, которые могут возникнуть. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», — заявил Браун.

Он также отметил, что Соединенные Штаты делают все для того, что Украина добилась успеха.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассказали о ходе решения вопроса по передаче Киеву американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Несколькими днями ранее журнал The New Yorker сообщил, что президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS еще в сентябре. По словам авторов издания, Вашингтон долго не соглашался на передачу ракет, опасаясь, что это вызовет эскалацию конфликта.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.