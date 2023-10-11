Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне рассказали, как решается вопрос о поставках ВСУ ракет ATACMS

Глава Пентагона Остин: США пока нечего сказать по поставкам ВСУ ракет ATACMS

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

В Пентагоне рассказали о ходе решения вопроса по передаче Киеву американских оперативно-тактических ракет ATACMS, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день мне нечего объявить по поводу ATACMS», — сказал министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы союзников Украины.

Несколькими днями ранее журнал The New Yorker сообщил, что президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS еще в сентябре. По словам авторов издания, Вашингтон долго не соглашался на передачу ракет, опасаясь, что это вызовет эскалацию конфликта.

Официально о поставках комплексов США не объявляли. Байден же на вопрос о поставках вооружений Киеву сказал, что в Белом доме «проработали» все просьбы Владимира Зеленского.

3 октября Bloomberg, ссылаясь на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, сообщало, что США готовы передать Украине ракеты ATACMS, как только американский лидер даст на это свое согласие. По данным агентства, у Киева уже есть пусковые установки для соответствующих ракет.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий