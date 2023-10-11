В Пентагоне рассказали, как решается вопрос о поставках ВСУ ракет ATACMS

В Пентагоне рассказали о ходе решения вопроса по передаче Киеву американских оперативно-тактических ракет ATACMS, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день мне нечего объявить по поводу ATACMS», — сказал министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы союзников Украины.

Несколькими днями ранее журнал The New Yorker сообщил, что президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS еще в сентябре. По словам авторов издания, Вашингтон долго не соглашался на передачу ракет, опасаясь, что это вызовет эскалацию конфликта.

Официально о поставках комплексов США не объявляли. Байден же на вопрос о поставках вооружений Киеву сказал, что в Белом доме «проработали» все просьбы Владимира Зеленского.

3 октября Bloomberg, ссылаясь на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, сообщало, что США готовы передать Украине ракеты ATACMS, как только американский лидер даст на это свое согласие. По данным агентства, у Киева уже есть пусковые установки для соответствующих ракет.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.