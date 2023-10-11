Армия Израиля получила сообщение о проникновении из Ливана по воздуху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что получила сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана. Об этом пишет РИА Новости.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Утром 11 октября армия обороны Израиля заявила, что из Ливана в сторону ее военного поста был запущен противотанковый снаряд.

До этого стало известно, что танки ЦАХАЛ атаковали расположенные на территории Ливана наблюдательные посты «Хезболла».

Специалисты ближневосточного центра Le Beck предсказали Израилю очень длительный военный конфликт на пять фронтов. Эксперты указали на нападения со стороны Ливана, кроме того, они призывают не списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена.

Ранее были названы последствия возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.