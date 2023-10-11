США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать ВВС

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы (ВВС), передает РИА Новости.

«Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС», — сказал он.

Отмечается, что в группу на лидирующих позициях войдут Дания и Нидерланды. В центре внимания коалиции будет помощь Украине в освоении истребителей американского производства F-16.

Также Остин заявил, что Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине укрепить кибербезопасность, а Литва — помогать разминированию.

До этого сообщалось, что Бельгия намерена помогать Украине за счет замороженных российских активов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.