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США возглавят западную коалицию по развитию ВВС Украины и передаче ей F-16

Глава Пентагона Остин: США возглавят западную коалицию по развитию ВВС Украины

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Susan Walsh/AP

Соединенные Штаты возглавят коалицию западных стран, целью которой станет развитие собственных Воздушных сил Украины. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин, передает РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время контактная группа Запада будет реорганизована и из нее сформируют несколько коалиций по предоставлению киевским властям военной помощи. При этом целью работы одной из них станет передача Украине истребителей F-16, уточнил глава ведомства.

«Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС», — сообщил Остин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что также в коалицию на лидирующих позициях войдут Дания и Нидерланды. Эстония и Люксембург, в свою очередь, сформируют коалицию по оказанию Украине помощи в сфере кибербезопасности. Литва займется разминированием украинских территорий, подчеркнул министр.

11 октября украинский президент Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где провел переговоры с представителями американской армии. В частности, во встрече приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, одной из основных тем обсуждения стала необходимость усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии зимы. По итогам переговоров глава государства назвал состоявшуюся беседу содержательной и поблагодарил американских партнеров за оказанную поддержку.

Ранее в Пентагоне заявили о планах выделить новый пакет помощи Украине на сумму $200 млн.

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