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Корреспондент «Газеты.Ru» рассказала о новых ударах по Ашкелону

Корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, что боевики ХАМАС продолжают бить по Ашкелону

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова сообщает, что боевики ХАМАС нанесли несколько ударов по южной промзоне израильского Ашкелона. Она отметила, что сирены в городе не сработали.

«Мы дома. У нас где-то около часа было тихо. Мы сидели на балконе с сыном только что и без сирены раздался взрыв очень рядом, прям очень рядом. Бахнуло так, что мы подскочили и убежали в мамад – это защищенная комната. Сейчас все тут сидим, было несколько взрывов, штуки четыре-пять, наверное. Сирена так и не заорала. Удары по южной промзоне Ашкелона. Показалось, что близко, на деле – шесть километров», — сказала она.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что попала под обстрел в Израиле.

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