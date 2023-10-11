Корреспондент «Газеты.Ru» рассказала о новых ударах по Ашкелону

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова сообщает, что боевики ХАМАС нанесли несколько ударов по южной промзоне израильского Ашкелона. Она отметила, что сирены в городе не сработали.

«Мы дома. У нас где-то около часа было тихо. Мы сидели на балконе с сыном только что и без сирены раздался взрыв очень рядом, прям очень рядом. Бахнуло так, что мы подскочили и убежали в мамад – это защищенная комната. Сейчас все тут сидим, было несколько взрывов, штуки четыре-пять, наверное. Сирена так и не заорала. Удары по южной промзоне Ашкелона. Показалось, что близко, на деле – шесть километров», — сказала она.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что попала под обстрел в Израиле.