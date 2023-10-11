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В Кремле заявили, что Зеленский «начинает метаться»

Песков: Зеленский чувствует растущее недовольство Запада и начинает метаться

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский чувствует, что недовольство им на Западе будет расти и начинает метаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Недовольство Зеленским в США и Европе будет расти, он это чувствует и начинает метаться», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что у главы Украины срабатывает «профессиональная жадность», его задевает, когда «причитающееся» Киеву вооружение будут отдавать Израилю. Украинский лидер привык «к менторским замашкам».

Песков счел положение Зеленского, как «достаточно сложное». Он подчеркнул, что украинский лидер уже «начинает надоедать». Простые граждане все чаще задают вопрос американским и европейским политикам: «На что этот человек тратит наши деньги?»

11 октября советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин раскрыл главную выгоду Зеленского: наращивает эскалацию конфликта на Украине, чтобы избежать суда.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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