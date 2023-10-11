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Израиль заявил, что готов к затяжному военному конфликту

МИД Израиля: страна готова к длительной войне экономически и политически

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Reuters

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор заявил РИА Новости, что страна готова к длительной войне, как экономически, так и политически.

«Граждане Израиля понимают, что их страну ждет длительная война. Мы готовы заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасное будущее Израиля», — сказал представитель израильского МИД.

Он отметил, что многие страны поддерживают Израиль, особенно США.

«Соединенные Штаты являются нашим близким союзником, но и многие другие государства также поддерживают нас, солидарны с нашей борьбой. Они понимают, что Израиль имеет право на самооборону», — указал пресс-секретарь ведомства.

Он подчеркнул, что Израиль «полон решимости продолжить войну для достижения всех целей».

До этого МИД Палестины назвал действия Израиля против гражданского населения Палестины в секторе Газа геноцидом, подчеркнув, что он «каждый день раскрывается в самых уродливых формах».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что более не будет предупреждать мирных жителей Газы о предстоящем авиаударе по дому. Ранее на телефоны местных жителей приходили сообщения, а после этого в назначенный для уничтожения дом прилетала «болванка» — не снаряженный взрывчаткой боеприпас.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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