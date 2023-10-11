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В элитной бригаде ВСУ начался конфликт из-за неэффективного управления

Newsweek: в элитном формировании ВСУ «Магура» возник конфликт из-за командования

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Alex Babenko/AP

Солдаты одного из элитных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались участниками многочисленных внутренних конфликтов. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

В материале указано, что речь идет о 47-й механизированной бригаде украинской армии «Магура». Согласно имеющейся информации, данный отряд сыграл ключевую роль в контрнаступлении ВСУ в зоне боевых действий.

«Украинское военное формирование <...> находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — подчеркнули авторы публикации.

По данным издания, в какой-то момент старшие офицеры указанного подразделения начали обвинять друг друга в неэффективном управлении войсками. В результате во время контрнаступлениям солдаты получили приказ, из-за которого ВСУ понесли большие потери. При этом авторы статьи не стали раскрывать, о какой именно операции идет речь.

11 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна находится на «последнем этапе» конфликта с Россией. Как он сказал в интервью для румынского издания Dig24, данная часть боевых действий является самой тяжелой для ВСУ.

Позже, комментируя высказывание украинского лидера, полковник в отставке Виктор Литовкин раскрыл возможные цели Киева в рамках «последнего рывка» контрнаступления. В беседе с «Лентой.ру» эксперт не исключил, что отряды ВСУ попытаются прорваться к Азовскому морю и продвинуться к Крыму.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил действующее правительство страны в попытке скрыть неудачи ВСУ на фронте.

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