Пушилин заявил об изменившейся ситуации в Авдеевке

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал РИА Новости, что ситуация в Авдеевке изменилась за последние дни.

По его словам, изменения произошли с учетом необходимости захватить данный населенный пункт. Он пояснил, что из его окрестностей обстреливаются Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

«Необходимость назревала давно, и сейчас предпринимаются ряд шагов, действий со стороны Вооруженных сил Российской Федерации к этому», — сказал Пушилин.

Он добавил, что российские силы продвигаются в Авдеевке с двух сторон, образуя «своеобразный мешок». По словам главы ДНР, уже уничтожено большое количество опорных пунктов ВСУ, а также склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе.

До этого Минобороны России в своей ежедневной сводке сообщило, что российские военные на Донецком направлении смогли улучшить свое положение по переднему краю в районе Авдеевки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.