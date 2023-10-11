Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа

Египет предложил объявить на шесть часов перемирие между Израилем и Палестиной, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

Как сообщили источники телеканала, Египет уже обсудил с США и другими странами план по предоставлению гумапомощи через свою границу с сектором Газа. Помощь должны будут доставить через пограничный контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.