В Израиле введена запретная зона вокруг сектора Газа

Израильская армия ввела запретную военную зону вокруг сектора Газа, действующую вплоть до приморского города Ашкелон на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе армии страны.

Карта особого района была размещена 11 октября.

На показанной карте заметно, что пределы запретного района на севере достигают окраин Ашкелона. Он является ближайшим к палестинскому анклаву израильским городу. Ашкелон находится в 12 км к северу от границы с сектором Газа.

»Армия обороны Израиля подчеркивает, что район расположения дивизии «Газа» объявлен закрытой военной зоной», — обратили внимание военные Израиля.

При этом поясняется, что въезд в указанную зону очень опасен и может грозить уголовной ответственностью.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также воздушная тревога была объявлена в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.