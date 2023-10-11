В Ираке предупредили об опасности кризиса на Ближнем Востоке для поставок энергоресурсов

Расширение на Ближнем Востоке кризиса может привести к прекращению поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Судани на форуме «Российская энергетическая неделя», когда обсудили тему палестино-израильского конфликта.

«Расширение кризиса и конфликта в регионе, несомненно, нарушит стабильность... Поставки энергоресурсов, тоже есть угроза того, что эти поставки могут прекратиться», — отметил премьер.

Ближний Восток, по словам Судани, чувствительный регион и очень важен, потому что наполняет ресурсами энергорынки.

До этого Судани заявлял, что конфликт между Палестиной и Израилем стал «естественным следствием» политики Израиля и мирового сообщества. По мнению премьера, эскалация в Палестине — опасное развитие ситуации, которая связана с нарушением прав самих палестинцев.

Судани подчеркнул, что Ирак выступает за мирное решение конфликта между Палестиной и Израилем, поэтому готов внести свой вклад в решение ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.