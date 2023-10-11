Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ираке предупредили об опасности кризиса на Ближнем Востоке для поставок энергоресурсов

Премьер Судани: обострение на Ближнем Востоке грозит поставкам энергоресурсов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Расширение на Ближнем Востоке кризиса может привести к прекращению поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Судани на форуме «Российская энергетическая неделя», когда обсудили тему палестино-израильского конфликта.

«Расширение кризиса и конфликта в регионе, несомненно, нарушит стабильность... Поставки энергоресурсов, тоже есть угроза того, что эти поставки могут прекратиться», — отметил премьер.

Ближний Восток, по словам Судани, чувствительный регион и очень важен, потому что наполняет ресурсами энергорынки.

До этого Судани заявлял, что конфликт между Палестиной и Израилем стал «естественным следствием» политики Израиля и мирового сообщества. По мнению премьера, эскалация в Палестине — опасное развитие ситуации, которая связана с нарушением прав самих палестинцев.

Судани подчеркнул, что Ирак выступает за мирное решение конфликта между Палестиной и Израилем, поэтому готов внести свой вклад в решение ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий