ХАМАС выпустил ракеты по аэропорту Бен-Гурион

Бригады «Аль-Кассам», военное крыло палестинского движения ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли аэропорт Бен-Гуриона ракетным залпом в ответ на удары по мирным жителям», — заявили в ХАМАС.

11 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по целям ХАМАС в Аль-Фуркане. Именно из этого района идет «большое количество терактов на Израиль», отмечает военное ведомство.

ЦАХАЛ также нанес ракетный удар по Исламскому университету в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.