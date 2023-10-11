Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля

Сигналы воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. Таким образом население предупредили о возможных ракетных обстрелах.

В сообщении пояснили, что сирены сработали в центре Израиля и в районе, который окружает сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Специалисты ближневосточного центра Le Beck предсказали Израилю очень длительный военный конфликт на пять фронтов.

Ранее король Иордании назвал условия для завершения арабо-израильского конфликта.