Путин считает, что конфликт в Израиле может привести к большим проблемам

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, как скоро удастся успокоить конфликт между Палестиной и Израилем, однако это может привести к большим проблемам. Об этом он сообщил в ходе выступления на Российской экономической неделе.

По словам российского лидера, необходимо минимизировать гражданские потери среди мирного населения в Израиле и Палестине.

Ранее Путин во время своего выступления на Российской экономической неделе заявил, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина. Он подчеркнул, что палестинская проблема воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень.

Глава российского государства напомнил, что при принятии решения о создании государства Израиль, также одновременно принималось решение о создании и второго суверенного государства. По мнению Путина, без решения фундаментальных политических вопросов о создании палестинского государства невозможно урегулировать приведшую к взрыву насилия ситуацию.

Ранее Путин впервые высказался о войне в Израиле и назвал независимость Палестины путем к миру.