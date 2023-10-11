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Российские войска поразили живую силу и технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ заявило о поражении живой силы и техники ВСУ у Угледара и Водяного

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Угледар и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» успешно нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны украинской армии на Южно-Донецком направлении. При этом авиация и артиллерия оказали поддержку бойцам ВС РФ, принявшим участие в данной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» <...> нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Водяной», — указано в заявлении.

Днем 11 октября российское оборонное ведомство сообщило о взрыве на складе боеприпасов, расположенном в городе Волчанске. Населенный пункт находится на территории Херсонской области.

Согласно полученной информации, хранилище принадлежало иностранным наемникам в рядах ВСУ. При этом российские войска нанесли удар по объекту и успешно ликвидировали склад, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно об улучшении позиций ВС РФ в районе донецкого города Авдеевка.

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Операция на Украине
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