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Российские войска улучшили положение в районе Авдеевки

МО России: на Донецком направлении ВС РФ улучшили положение в районе Авдеевки

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Reuters

Минобороны России в своей ежедневной сводке сообщило, что российские военные на Донецком направлении смогли улучшить свое положение по переднему краю в районе Авдеевки.

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

11 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщало о пресечении атаки украинского дрона в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 11 октября над Брянской областью сбили два украинских беспилотника. Накануне Минобороны РФ сообщило о пресечении еще одной атаки БПЛА в регионе. По имеющимся данным, все БПЛА не достигли заданных целей.

До этого украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области.

6 октября стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 320 украинских дронов за неделю.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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