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Российские военные поразили украинский штурмовик на аэродроме Долгинцево

В МО России сообщили о поражении штурмовика Су-25 в Днепропетровской области

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Минобороны РФ

В Министерстве обороны России заявили, что на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области был поражен штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства РФ в Telegram-канале.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах», — уточнили в МО РФ.

Также уточняется, что ВС России в районе н.п. Маловарваровка в Николаевской области ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У украинских военных.

Также ВС РФ сообщали, что была уничтожена под Херсоном группа диверсантов со станцией РЭБ. Средства РЭБ применяются для уничтожения связи и систем управления. Они способны «глушить» работу беспилотников и некоторых ракетных систем.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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