Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от наступления к обороне на Времевском направлении на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

«Противник переходит больше к оборонительным действиям, чем к наступательным», — сказал он.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что украинские войска при неудачной попытке наступления в районе Вербового Запорожской области потеряли два танка и одну боевую машину пехоты (БМП).

7 октября Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные в зоне боевых действий на Южно-Донецком направлении за сутки смогли три атаки Вооруженных сил Украины у Приютного на Запорожье.

До этого в МО заявили, что военные РФ пресекли две попытки выдвижения ВСУ на Южно-Донецком направлении. Подразделениями «Востока» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.