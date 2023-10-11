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Риттер считает, что Украина может быть разгромлена через некоторое время

Экс-разведчик Риттер считает, что Украина потерпит поражение в течение года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Украина потерпит поражение в течение года — интервью было опубликовано на шоу Ask the Inspector.

«Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке», — заявил Риттер.

С его точки зрения, западная поддержка не сможет оказать влияния на ожидаемый разгром Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине признали эффективность российских управляемых авиабомб.

Украинские военные рассказали журналистам издания Business Insider, что ВС России наносит сокрушительные удары боевыми машинами пехоты с орудиями среднего калибра, которые «страшнее танков», так как стреляют быстрее. В статье процитировали солдата ВСУ, который признался, что российские управляемые авиабомбы наносят ужасные раны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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