В НАТО рассказали, какое оружие планирует использовать РФ против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин якобы хочет использовать будущие морозы как оружие против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Во время своего выступления генсек НАТО подчеркнул, что альянс рассчитывает обеспечить беспрерывные поставки боевых припасов и вооружений украинским военным.

«Россия вновь планирует использовать зиму как оружие. Поэтому нам необходимо продолжать обеспечивать стабильные поставки вооружений и боеприпасов Украине», — подчеркнул Столтенберг.

Объяснений и доказательств озвученной версии генсек организации не привел.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о рисках распространения в мире оружия НАТО для Киева. Российский дипломат отметила, что причина этого — коррупция на Украине и «коррупционная смычка Вашингтона и Киева».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.