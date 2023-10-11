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В Запорожье рассказали о неудачном наступлении ВСУ в районе Вербового

Рогов: ВСУ потеряли два танка и одну БМП в районе Вербового на Запорожье

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Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что украинские войска при неудачной попытке наступления в районе Вербового Запорожской области потеряли два танка и одну боевую машину пехоты (БМП).

«Вчера вечером был уничтожен танк [ВСУ] на участке в сторону Вербового, а в 05:00 [мск] сегодня тоже в районе Вербового были уничтожены танк и БМП», — рассказал Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» также отметил, что там же произошел стрелковый бой с украинской пехотой, одна часть которой была уничтожена, а другая отступила.

До этого Рогов заявлял, что ВСУ обстреливают позиции российских войск просроченными кассетными боеприпасами, многие из которых не разрываются.

7 октября Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные в зоне боевых действий на Южно-Донецком направлении за сутки смогли отбить три атаки Вооруженных сил Украины у Приютного на Запорожье.

До этого в МО заявили, что военные РФ пресекли две попытки выдвижения ВСУ на Южно-Донецком направлении. Подразделениями «Востока» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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