Военные Вооруженных сил России показали уязвимость вооружения Североатлантического альянса на Украине, считает старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Об этом сообщается в материале Asia Times.

«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — подчеркнул автор.

Также колумнист заметил, что в странах Запада неоднократно повторяли одну и ту же ошибку, отказываясь учиться на своих просчетах. В результате, как пояснил Брайен, страны, входящие в НАТО, были убеждены в способности их техники повлиять на ситуацию в зоне боевых действий на Украине.

Тем не менее российские военные и их оснащение продемонстрировали неспособность техники, переданной альянсом ВСУ, повлиять на ход конфликта, заметил эксперт.

«Наряду с широко обсуждаемым провалом разведки в Израиле, растет понимание того, что многие высокотехнологичные вооружения Америки и Израиля не соответствуют заявленным характеристикам», — резюмировал он в статье AT.

До этого Министерство обороны России показало кадры уничтожения техники и боевиков ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.