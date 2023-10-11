Беспилотник Украины атаковал российский регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новопетровка Валуйского городского округа.

По его словам, вражеский беспилотник успешно сбили в воздухе, однако при падении он взорвался. Тем не менее пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбиты окна и оказался поврежден забор.

До этого Гладков заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

5 октября Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) снова сбили украинский дрон в Белгородской области.

Накануне днем губернатор региона сообщал, что в районе поселка Горьковский был ликвидирован беспилотный летательный аппарат.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.