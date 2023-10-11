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Израильская военная авиация атаковала объекты боевиков в Ливане

ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлах» в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля 11 октября атаковали объекты военизированной организации «Хезболлах» в Ливане.

«Недавно ВВС атаковали наблюдательный пункт террористической организации «Хезболла» в ответ на противотанковый огонь по силам ЦАХАЛа, который был осуществлен незадолго до этого», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС Израиля в Telegram-канале.

«Хезболлах» выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Сторонники организации придерживаются учения шиитского толка в Исламе.

Утром 11 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что из Ливана в сторону ее военного поста был запущен противотанковый снаряд.

До этого стало известно, что танки Армии обороны Израиля атаковали расположенные на территории Ливана наблюдательные посты «Хезболла».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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