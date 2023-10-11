Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Киргизский парламент ратифицировал соглашение с РФ по объединенной системе ПВО

close
100%
Илья Галахов/Global Look Press

Депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение с Россией о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сказано в сообщении на сайте парламента.

«Принят законопроект о ратификации соглашения <…> о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны», — уточнили в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что проект закона депутаты одобрили сразу в трех чтениях. Документ парламентариям представил заместитель министра обороны республики Алмазбек Карасартов.

Он отметил, что на основании законопроекта создается объединенная региональная система противовоздушной обороны двух стран. Рядом с российской авиабазой в городе Кант Чуйской области на период действия соглашения киргизская сторона предоставит земельный участок площадью 5 га.

В апреле правительство России одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО.

Ранее сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий