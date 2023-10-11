Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение с Россией о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сказано в сообщении на сайте парламента.

«Принят законопроект о ратификации соглашения <…> о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны», — уточнили в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что проект закона депутаты одобрили сразу в трех чтениях. Документ парламентариям представил заместитель министра обороны республики Алмазбек Карасартов.

Он отметил, что на основании законопроекта создается объединенная региональная система противовоздушной обороны двух стран. Рядом с российской авиабазой в городе Кант Чуйской области на период действия соглашения киргизская сторона предоставит земельный участок площадью 5 га.

В апреле правительство России одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО.

Ранее сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.