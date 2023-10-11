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В израильской армии не подтвердили данные об обезглавленных младенцах в кибуце

Спикер армии Израиля не подтвердила данные об обезглавленных младенцах

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Amir Cohen/Reuters

Спикер армии Израиля заявила об отсутствии данных о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС обезглавливали в Израиле младенцев. Об этом сообщает Anadolu.

Представитель израильской армии уточнила, что ей известно о подобных новостях, однако в ЦАХАЛ не располагают подробностями или подтверждением этой информации.

Издание Insider при этом пишет, что спикер Армии обороны Израиля сообщил об обнаруженных солдатами обезглавленных младенцах в кибуце Кфар-Аза.

До этого израильские военные сообщали об обнаружении множества мирных жителей в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля после нападения на него участников палестинского движения «Хамас». Спасатели из организации ZAKA рассказали журналистам телеканала i24NEWS, что были найдены около 40 тел младенцев и детей. Утверждалось, что у некоторых из них якобы были отрезаны головы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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